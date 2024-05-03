Плешков — о Заврагине: теперь в сборной ещё на одного вратаря СКА больше, это хорошо

Вратарь сборной России и СКА Артемий Плешков планирует поздравить голкипера Егора Заврагина с приходом в армейский клуб. Напомним, 18-летний Заврагин пополнил стан команды с берегов Невы в результате обмена с «Югрой».

«Пока его не видел, но обязательно поздравлю, когда получится поговорить. Теперь в сборной ещё на одного вратаря СКА больше, это хорошо», — сказал Плешков в интервью «ВсёПроСпорт».

В предыдущем сезоне Заврагин провёл девять матчей в составе «Мамонтов Югры», в которых одержал шесть побед с 94,5% отражённых бросков. В составе «Югры» голкипер провёл 17 матчей, в которых одержал 13 побед с 94% отражённых бросков.

Ранее заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Сергей Черкас заявил, что приход Заврагина в армейский клуб усилит конкуренцию в команде.