Олимпийский чемпион прокомментировал слова Овечкина «Вините меня» после вылета из плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об эмоциональной речи «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после вылета команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Он извинился перед болельщиками. Один в поле не воин. Имеет право высказаться, он капитан. Сейчас руководство должно думать о создании команды, надо пересматривать и вратарскую линию, и защитников. И ждать от Александра побития рекорда. Все ждём, вся страна ждёт. И не только наши болельщики. Все ждут побития рекорда», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Кэпиталз» завершили сезон после того, как в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли проиграли серию «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0-4.