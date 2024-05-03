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Голкипер «Локомотива» Исаев назвал самые непростые моменты прошедшего сезона КХЛ

Голкипер «Локомотива» Исаев назвал самые непростые моменты прошедшего сезона КХЛ
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Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев рассказал, какие моменты сезона-2023/2024 он считает самыми непростыми.

– В этом чемпионате вы провели ещё больше матчей, чем в прошлом. Было тяжело?
– Нет. Я стал физически сильнее. Ментально – тоже стал другим. У меня есть опыт. По сравнению с прошлым годом не было мандража и волнения. Единственное, где мне было не по себе – это первая игра сезона с «Торпедо», которому мы «сгорели» 2:5, а также первая игра с ЦСКА в плей-офф (0:4).

– Наверняка какие-то тяжёлые отрезки всё равно были.
– Морально было непросто, когда был стрик из поражений в середине сезона. Вроде бы по игре было не так плохо, а голы залетают и залетают в твои ворота. И ты ничего не можешь с этим сделать. Нужно было пройти это. Понятно, что суперровных сезонов не будет, я это понимал.

– А как же второй и третий раунд плей-офф, где фактически через день вы сыграли 11 матчей?

– Первые семь с Омском – вообще спокойно. И по физике, и по ментальности. Даже когда проигрывали, я понимал, что серия продолжается. Первая игра с «Трактором» была непростая. Но мы победили, это придало положительных эмоций. Затем серия пролетела по щелчку пальцев. Физически всё было нормально, — приводит слова Исаева пресс-служба КХЛ.

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