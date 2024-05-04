Нападающий «Рейнджерс» — об игре Шестёркина: нам повезло, что у нас такой вратарь

Центрфорвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад оценил игру российского голкипера Игоря Шестёркина в плей-офф НХЛ.

«Игорю удаётся спасать нас и помогать в действительно сложные моменты. Каждая команда мечтает о таком вратаре. Нам повезло, что у нас такой вратарь», — сказал Зибанежад в интервью Ranger Videos.

28-летний российский вратарь Игорь Шестёркин защищал ворота «Рейнджерс» во всех матчах серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», которую клуб из Нью-Йорка выиграл в четырёх встречах (4:1, 4:3, 3:1, 4:2). В трёх играх из этих четырёх показатель надёжности Шестёркина составил более 90%, в двух — более 95%.

В полуфинале конференции соперником «Рейнджерс» станет «Каролина Харрикейнз».