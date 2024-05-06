Ротенберг опубликовал пост после победы над сборной Беларуси в Омске

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после сухой победы над сборной Беларуси (4:0) в рамках Большого тура опубликовал пост в своём телеграм-канале.

«Мы предупреждали ребят, что после прошлого матча белорусы постараются активно начать сегодняшнюю игру, так и получилось. Спасибо Артемию Плешкову, который на старте сделал несколько сложных сэйвов, это помогло перестроиться и заиграть в тот хоккей, к которому мы готовились. Ну и третий сухой матч подряд – это рекорд!

Очень рад за Захара Бардакова — он недавно стал отцом, и для него заброшенная шайба была особенно важна. Захар и в предыдущих играх был одним из лучших, имел много моментов, но забить не получалось, так что гол сегодня он заслужил.

Огромное спасибо Омску и лично губернатору Омской области Виталию Павловичу Хоценко за поддержку! Мы знали, как город ждал приезд сборной, всю команду радовали новости об аншлаге, и действительно на арене была потрясающая атмосфера. Было очень приятно играть и побеждать для таких болельщиков! Это был первый в истории матч сборной в Омске, и мы обязательно вернемся, потому что такая поддержка дорогого стоит.

Отправляемся в Тулу, где нас ждет матч в самый важный день – День Победы!» — написал Ротенберг.