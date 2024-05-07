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Канарейкин: Беларусь и Казахстан — команды не уровня России, нет серьёзного соперничества

Канарейкин: Беларусь и Казахстан — команды не уровня России, нет серьёзного соперничества
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин заявил, что сборные Беларуси и Казахстана являются слишком слабыми соперниками для российской сборной и не оказывают должного сопротивления. Сборная «Россия 25» дважды обыграла белорусскую сборную со счётом 6:0 и 4:0 и оказалась сильнее казахстанской сборной со счётом 1:0.

«Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России. Они не очень конкурентоспособны. Пока наши ворота вообще остаются на замке. Возможно, в этих командах сейчас собраны не самые сильные хоккеисты. Квартальнов может смотреть ближайший резерв. Но пока серьёзного соперничества между нашими командами нет. Даже в прошлом году матчи были более напряжёнными, было больше давления и удалений», – цитирует Канарейкина Liveresult.

Следующие матчи «России 25» в рамках Большого тура: 9 мая – Россия — Беларусь (Тула) и 11 мая – Россия — Беларусь (Минск).

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