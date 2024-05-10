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Шайба Панарина в овертайме и эмоции игроков «Рейнджерс» после 3-й победы над «Каролиной»

В Роли (США) завершился третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Исход встречи предрешила шайба российского форварда гостей Артемия Панарина, заброшенная в начале овертайма в ворота своего соотечественника Петра Кочеткова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть гол звёздного россиянина и эмоции игроков «Рейнджерс» после третьего кряду успеха в серии с «ураганами»:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего на счету 32-летнего Панарина в нынешнем плей-офф 9 (4+5) очков в 7 матчах.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.