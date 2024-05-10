Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ
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В Роли (США) завершился третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).
Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 45 сейвами и одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф. Этот результат помог 28-летнему россиянину повторить рекорд всех времён в истории «Рейнджерс», установленный в 1994 году Майком Рихтером, который так же одержал победы в первых семи матчах того розыгрыша Кубка Стэнли.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
В семи матчах текущего плей-офф Шестёркин отражал 93,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.
«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 3-й матч
10 мая 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гюнцель (Орлов, Свечников) – 10:14 (5x5) 1:1 Крайдер (Зибанеджад) – 28:30 (4x5) 1:2 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 46:25 (5x5) 2:2 Свечников (Ахо, Шей) – 58:24 (6x5) 2:3 Панарин (Трочек) – 61:43 (5x5)
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