Шестёркин повторил исторический рекорд «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

В Роли (США) завершился третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли-2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин отметился в этой встрече 45 сейвами и одержал свою седьмую подряд победу со старта нынешнего плей-офф. Этот результат помог 28-летнему россиянину повторить рекорд всех времён в истории «Рейнджерс», установленный в 1994 году Майком Рихтером, который так же одержал победы в первых семи матчах того розыгрыша Кубка Стэнли.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

В семи матчах текущего плей-офф Шестёркин отражал 93,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,01.

«Рейнджерс» повели 3-0 в серии и находятся в шаге от выхода в финал конференции.