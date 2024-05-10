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Ничушкин повторил исторический рекорд НХЛ по голевой серии со старта плей-офф

Ничушкин повторил исторический рекорд НХЛ по голевой серии со старта плей-офф
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В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

Третью шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в седьмом матче нынешнего плей-офф подряд. Пока что Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Российский форвард повторил исторический рекорд НХЛ, принадлежавший до этого Пэту Лафонтейну, который также забивал в семи первых матчах со старта плей-офф в 1992 году.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола Валерия Ничушкина в текущем плей-офф:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету российского нападающего 10 (9+1) очков в 7 матчах.

«Старз» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 2-й матч
10 мая 2024, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хейсканен (Хинц, Робертсон) – 14:45 (5x4)     2:0 Хинц (Лундквист, Марчмент) – 21:57 (5x5)     3:0 Хейсканен (Бенн, Хинц) – 35:54 (5x4)     4:0 Сегин (Харли) – 38:06 (4x5)     4:1 Кивиранта (Мэнсон, Колтон) – 44:06 (5x5)     4:2 Дьюхейм (Кольяно) – 48:00 (5x5)     4:3 Ничушкин (Лехконен, Миттельштадт) – 56:16 (6x5)     5:3 Линделль (Хинц, Танев) – 59:39 (en)    
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