Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ничушкин повторил исторический рекорд НХЛ по голевой серии со старта плей-офф

В Далласе (США) завершился второй матч полуфинальной серии Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» (5:3).

Третью шайбу гостей в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Таким образом, 29-летний россиянин не уходит со льда без гола уже в седьмом матче нынешнего плей-офф подряд. Пока что Ничушкин забивал во всех матчах «Колорадо» нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Российский форвард повторил исторический рекорд НХЛ, принадлежавший до этого Пэту Лафонтейну, который также забивал в семи первых матчах со старта плей-офф в 1992 году.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола Валерия Ничушкина в текущем плей-офф:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в нынешнем плей-офф на счету российского нападающего 10 (9+1) очков в 7 матчах.

«Старз» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер.