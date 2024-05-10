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Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года

Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» в овертайме с 2012 года
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Каролиной Харрикейнз» в рамках серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 забросил шайбу в овертайме на отметке 1 минута 43 секунды. Этот гол стал четвёртым для 32-летнего россиянина в нынешнем плей-офф.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин забил самый быстрый гол «Рейнджерс» со старта овертайма с 2012 года. Тогда Марк Стаал отличился на отметке 1 минута 35 секунд. Всего же гол Панарина стал восьмым по скорости забрасывания шайбы в овертайме в истории «Рейнджерс».

Напомним, этой ночью в Роли (США) прошёл третий матч серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024, в котором «Каролина Харрикейнз» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 ОТ).

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