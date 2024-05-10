Анвар Гатиятулин назвал специалистов, которые войдут в его тренерский штаб в «Ак Барсе»

48-летний специалист Анвар Гатиятулин рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в «Ак Барсе».

«За меньшинство и защитников будет отвечать Александр Макрицкий, перед прошедшим сезоном он вошёл в мой штаб в «Тракторе» и доработал до конца сезона, серьёзный специалист, который обращает внимание на ключевые детали. За большинство будет отвечать Алексей Тертышный. Он со мной работал в Челябинске и, кстати, играл в «Ак Барсе».

За нападающих будет отвечать Денис Ячменёв. Мы с ним встречаемся каждый год и общаемся в течение сезона. Мне нравится его подход к работе. Здесь у нас много общего. С вратарями будет работать Георгий Гелашвили, с ним тоже мы работали в течении трёх сезонов в «Тракторе». Думаю, с ним в тандеме будет Александр Агопеев, который уже работает в Казани. Брэндон Бови останется тренером по физподготовке», — сказал Гатиятулин в интервью «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.