Анвар Гатиятулин подробно рассказал о ситуации с «Сибирью»

48-летний специалист Анвар Гатиятулин рассказал о ситуации, которая произошла с «Сибирью». Напомним, по мнению новосибирского клуба, главный тренер дал согласие возглавить команду, но затем передумал.

— «Сибирь» вышла на моих агентов, начался диалог. Мне позвонил генменеджер «Сибири», мы стали разговаривать и нашли определённые точки соприкосновения. Затем я улетел в Канаду, и меня попросили пообщаться по видеосвязи с губернатором Новосибирской области. Из того, что он озвучил, меня устроило не всё. Позже задали вопрос: «Готовы ли вы взять команду?» Ответил, что готов, но есть детали, по которым работают агент и генменеджер «Сибири». Стандартный переговорный процесс.

— Откуда появился пресс-релиз «Сибири», что с вами достигнута договорённость?

— Это была инициатива другой стороны. Я был против, чтобы какие-то новости вообще давали, пока не подписан контракт. Утром по Северной Америке просыпаюсь, а информация уже в интернете. Очень удивился, ведь уже склонялся к тому, что вариант с «Сибирью» не для меня. Тогда же пошли слухи об «Ак Барсе». Генменеджер спросил меня, перехожу ли я в Казань, я ответил, что нет. Так и было на тот момент. И только через две недели мне позвонили из «Ак Барса», — сказал Гатиятулин в интервью «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал окончательное согласие руководству «Ак Барса» возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.