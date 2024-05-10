40-летний Торесен стал вторым норвежским хоккеистом в истории, набравшим 50 очков на ЧМ

В данный момент на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) проходит матч 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Швейцарии и Норвегии. Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу швейцарской национальной команды.
Одним из ассистентов единственной заброшенной шайбы норвежской сборной стал нападающий Патрик Торесен.
Таким образом, 40-летний форвард набрал свой 50-й результативный балл на турнирах под эгидой ИИХФ. Он стал вторым норвежцем в истории, кому удалось добиться такого результата. Рекордсменом по количеству очков на мировых первенствах среди норвежских хоккеистов является Матис Олимб — 69.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 10 мая 2024
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