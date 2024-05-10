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40-летний Торесен стал вторым норвежским хоккеистом в истории, набравшим 50 очков на ЧМ

40-летний Торесен стал вторым норвежским хоккеистом в истории, набравшим 50 очков на ЧМ
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В данный момент на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) проходит матч 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Швейцарии и Норвегии. Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу швейцарской национальной команды.

ЧМ-2024 . Группа A
10 мая 2024, пятница. 17:20 МСК
Швейцария
Окончен
5 : 2
Норвегия
1:0 Андригетто (Нидеррайтер, Лёффель) – 11:04     1:1 Викингстад (Торесен, Йоханнесен) – 14:53     2:1 Лёффель (Зигенталер, Егер) – 24:12     3:1 Зентелер (Йози, Симьон) – 28:09     4:1 Шерве (Хас) – 33:30     5:1 Нидеррайтер (Амбюль, Курашев) – 51:56 (pp)     5:2 Брандсегг-Нюгор (Торесен, Цуккарелло) – 58:56 (pp)    

Одним из ассистентов единственной заброшенной шайбы норвежской сборной стал нападающий Патрик Торесен.

Таким образом, 40-летний форвард набрал свой 50-й результативный балл на турнирах под эгидой ИИХФ. Он стал вторым норвежцем в истории, кому удалось добиться такого результата. Рекордсменом по количеству очков на мировых первенствах среди норвежских хоккеистов является Матис Олимб — 69.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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