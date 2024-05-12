Супергол Кузнецова зарядил «Каролину»! «Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф НХЛ

«Рейнджерс» без поражений шли по сетке плей-офф НХЛ, всё больше напоминая своим болельщикам команду образца кубкового похода в 1994 году, когда «синерубашечники» в пока последний раз брали главный трофей лиги. Вслед за «Вашингтоном», на «свип» шла и «Каролина», проигравшая два подряд овертайма и, казалось бы, получившая сильнейший психологический удар.

Но у «ураганов» впереди был домашний матч, который просто надо было выиграть, не думая о глобальных задачах. И «Каролине» удался идеальный дебют. Уже на второй минуте матча Евгений Кузнецов открыл счёт идеальным броском под перекладину, да ещё и из-под защитника – у Шестёркина не было шансов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А вскоре Стефан Ноэсен первым успел на шайбу на пятачке и удвоил преимущество хозяев. «Каролина» забила дважды с четырёх бросков.

«Рейнджерс» не пали духом и быстро отыграли одну шайбу – Кайлли на девятой минуте распечатал Фредерика Андерсена, вернувшегося в ворота «ураганов». Но последнее слово в первом периоде оказалось за «Каролиной», Себастьян Ахо с пятачка «расстрелял» ворота Шестёркина. Команда Рода Бриндамора за один период выполнила игровую норму голов в этой серии и явно отправилась на перерыв в прекрасном настроении.

Однако в следующих периодах реализация у «Каролины» исчезла, тогда как «Рейнджерс» потихоньку подтянулись и по игре, и по счёту. В середине матча Баркли Гудроу сократил разрыв в счёте, а в начале третьей двадцатиминутки Алекси Лафреньер обнулил стартовые достижения «ураганов», забив Андерсену «свояка» с отрицательного угла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но неуступчивость и везение «Рейнджерс» как в серии, так и в матче всё-таки не сломали «Каролину», и в этот вечер они вырвали победу. На 57-й минуте «ураганы» реализовали удаление Райана Линдгрена (первое реализованное большинство во всей серии), благодаря идеальному попаданию Брэди Шея после щелчка от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В концовке «Каролина» выстояла, удержав положительный результат и нанеся «Рейнджерс» первое поражение в этом плей-офф. Но счёт в серии 3-1 в пользу «синерубашечников», а пятая игра состоится в Нью-Йорке.