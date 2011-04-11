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Потолок зарплат в следующем сезоне составит 900 млн рублей

Потолок зарплат в следующем сезоне составит 900 млн рублей
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Совет владельцев клубов КХЛ утвердил потолок зарплат, который будет применён в следующем сезоне. Минимальная сумма зарплат всех хоккеистов будет составлять 250 миллионов, а верхний предел — 900 миллионов рублей, сообщает Sovsport.

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