Обеим по 40 лет, но только одной не дашь больше 25.

Бюндхен и Семенович – ровесницы, но по виду не скажешь. Всё дело в образе жизни

Бразильская модель Жизель Бундхен и российская певица Анна Семенович – девушки совершенно разноплановые. Пожалуй, их связывает только год рождения – 1980-й. Анне уже исполнилось 40 лет, Жизель отпразднует юбилей летом. Почему же одной удаётся оставаться лёгкой и воздушной, а другая уже далеко не та стройняшка из «Блестящих», какой была 15 лет назад?

Брэд Питт и Михаил Ефремов ровесники. В чём секрет голливудской суперзвезды? Им обоим по 55 лет. Но пресс есть только у одного.

«Я не модель от Армани, но нормальная, здоровая и красивая женщина»

Анна никогда не была костлявой – даже во времена спортивной карьеры она могла похвастаться большой грудью. После ухода из фигурного катания ей уже не требовалось жёстко контролировать каждую калорию, и постепенно выяснилось, что девушка склонна к полноте. В последние годы она заметно увеличилась в объёмах.

Семенович в своём «инстаграме» не раз обращалась к теме собственной внешности, и, читая её размышления, складывается впечатление, что в принципе она довольна собой, своим телом и жизнью.

Если кто-то комплексует по поводу возраста, забейте. Нам столько, на сколько мы себя чувствуем, я себя уже давно чувствую на 27 и выгляжу на 27. И это не магия, это мое намерение! Мы управляем этой реальностью, и только нам решать, сколько нам лет. Я люблю свою жизнь, я люблю своего мужчину, я люблю свою работу, и главный секрет моей молодости — это любовь.

Правда, 27 ей уже точно не дашь – на свой возраст девушка точно выглядит. Особенно это заметно на видео.

Однако в сети её часто критикуют – называют толстой, советуют меньше есть и начать худеть. Семенович отбивает нападки: «Я точно знаю, что хочу жить в удовольствие и получать каждый день от своей жизни положительные эмоции. Я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. Но у меня нет трёх подбородков».

Периодически Семенович всё равно старается соблюдать диету – тогда девушка исключает из своего рациона алкоголь, мучное и молочные продукты, занимается кардио-тренировками. Но если это и помогает, то ненадолго. К тому же Анна обожает готовить и постоянно публикует рецепты своих блюд в «Инстаграме» и, судя по всему, ни в чём себя не ограничивает. Более того, весёлый нрав позволяет певице смеяться над собой – год назад она выпустила клип, где предстала в образе толстушки-домохозяйки.

«Люблю, когда тело двигается, так я становлюсь лучше и спокойнее как человек»

Жизель Бюндхен до сих пор можно увидеть на обложках модных журналов и в рекламе. Её возраст можно угадать по спокойному взгляду, но фигура девушки ничуть не изменилась. И это несмотря на то, что у Жизель есть двое детей.

Без дисциплины твои мечты так навсегда и останутся только в твоей голове. Каждый день – твой шанс претворить их в жизнь. Не сдавайся, если поначалу не видишь результата, доверься процессу и продолжай работать.

Удивительно, но в молодости у Бюндхен был целый ворох вредных привычек – она курила, употребляла вредную пищу и алкоголь, совершенно не заботясь о здоровье организма. Девушке повезло, что у неё хороший обмен веществ, но из-за неправильного образа жизни Жизель в итоге столкнулась с психологическими проблемами, что и побудило её уделять здоровью больше внимания.

Я не отношу свой режим питания к диете, скорее это здоровые пищевые привычки, благодаря которым я сохраняю жизненную энергию и ясность ума, могу вести продуктивную жизнь, которая доставляет удовольствие.

В её рационе практически не встретишь мясо, птицу и молочные продукты. Она не отказывается от них совсем, но больше налегает на овощи, фрукты и злаки. Обычно Бюндхен завтракает свежим соком, на обед предпочитает свежий салат и овощной суп. Для поддержания великолепной формы девушка занимается боксом, отдыхать тоже предпочитает активно – любит сёрфинг, верховую езду. «Люблю, когда тело двигается, от этого я чувствую себя хорошо, становлюсь лучше и спокойнее как человек».

Кроме того, Бюндхен является поклонницей йоги: «Она приносит такое умиротворение, что я могу провести в состоянии медитации всю тренировку. Йога – сильная духовная практика, она вернула меня к жизни». Можем добавить, что Жизель вывела формулу, по которой её удаётся выглядеть гораздо моложе своих почти 40 лет.

Некоторым стройная фигура дана от природы, но маленький размер – ещё не показатель здоровья. Сохранить сильное, здоровое тело после 40 можно только благодаря воле и дисциплине. Здесь каждый выбирает сам – кому-то комфортно быть пышечкой, другие находят счастье в постоянных тренировках и сбалансированном питании.

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