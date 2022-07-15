Жить на каком этаже безопаснее для психики. Рассказал психолог

Считается, что чем ниже этаж, тем меньше риск депрессии. Так ли это на самом деле?

Зависит ли психическое состояние от того, на каком этаже вы живёте?



Разбираемся вместе с психологом.

Современный человек для жизни часто выбирает мегаполис, который, в свою очередь, имеет много высоток. Именно здесь теперь находятся хорошие учебные заведения, головные офисы, большой выбор профессий и разнообразных развлечений. Покупатели и арендаторы зачастую делают выбор в пользу верхних этажей ради панорамных видов из окна. Однако многие специалисты утверждают, что как раз высота и способна вогнать в депрессию.

Рамиль Гарифуллин кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии КФУ Действительно ли выбор этажа может отразиться на психоэмоциональном состоянии человека, а главное — как?

Агорафобия и страх высоты

Проживание на высоте не формирует страх высоты или агорафобию (страх открытого пространства). Они образуются после травматической стрессовой ситуации в прошлом человека.

Однако есть определенный тревожно-фобический тип людей, которые способны зацикливаться на разных установках, например, выключили ли они утюг или газ, закрыли ли дверь. У них жизнь на высоком этаже как раз и может спровоцировать различные фобии: например, страх за детей или домашних животных, которые могут выпасть из окна, или тревогу, что во время пожара они будут находиться в ловушке.

Но в равной степени эти люди могут создать себе страх и на нижних этажах. Таких во всём мире около 7% — им противопоказано жить в небоскрёбах.

На самом деле, спорт и физические нагрузки в целом помогают бороться с фобиями и страхами. Как именно, читайте в нашем материале.

Вибрация небоскрёбов

Вибрация свойственна не только небоскрёбам, но и некоторым домам, в том числе низким. Например, новостройкам, которые также вибрируют при усадке дома или расположены в неблагоприятной сейсмической зоне. Этот процесс не зависит от этажности.

Однако подобного рода колебания могут сказываться на психоэмоциональном состоянии. Они способны вызвать тревогу у людей с тревожно-фобическими, нервозно-навязчивыми состояниями. Как следствие — развивается депрессия.

Воздействие магнитного поля земли

Есть мнение, что высота способна ослабить влияние магнитного поля на организм и психоэмоциональное состояние. Якобы это обусловлено тем, что оно разряжено на высоте и может спровоцировать головные боли, сонливость, бессонницу, усталость, низкую работоспособность, притупление внимания и даже депрессию.

На самом деле, воздействие магнитного поля зависит от высоты над уровнем моря, а не от высоты этажа. На таких дистанциях оно не сильно изменяется, так как распространяется на значительное расстояние, которое исчисляется километрами.

Влияние экологии на психику

Экологическая обстановка на последних этажах высотных зданий сильно отличается. Верхние этажи имеют больше пространства и солнца, открытое небо и свежий воздух. Также перед жильцами открывается ​​линия горизонта, которая очень важна для оздоровления мозга: важно видеть не только ближний круг, но и средний, дальний.

Жители верхних этажей получают так называемую аэротерапию: по ощущениям живут в более открытом и свободном пространстве. Жильцы же нижних этажей видят соседние дома, машины, парковки. Как раз то, что провоцирует постоянный стресс, который может увеличить риск депрессии.

Экология места в целом играет важную роль. А помочь её улучшить может каждый из нас. О пяти простых вещах, которые вы можете сделать уже сегодня, читайте в материале ниже.

То есть жить на верхних этажах вполне безопасно, если у вас нет фобий и тревожных расстройств. Лучше всего ориентироваться только на своё состояние.