Чем пение полезно для здоровья. 5 неочевидных причин поработать над голосом

Карина Купер американская и российская певица, сонграйтер, педагог по вокалу Чем пение может быть полезно для здоровья?

Нет ничего проще, чем открыть рот и запеть, особенно если к этому есть врождённые способности. Так думают все, кто не занимался вокалом всерьёз. На самом деле, поход в класс преподавателя вокала сравним с визитом в спортзал по степени нагрузки. Или с посещением высококлассного психотерапевта, если говорить о пользе пения для нашей психики. Рассказываем о том, что можно получить благодаря занятиям вокалом, помимо всеобщего внимания в караоке.

Кто учился на вокалиста, тот хорошо помнит, с какими ощущениями выходишь из класса после занятий. Болят спина, ягодицы и колени, чувствуешь напряжение мышц, о существовании которых ранее не подозревал: мышц мягкого нёба, языка, челюсти… Это вполне нормально. Почти все мы знаем это физически неприятное ощущение на следующий день после хорошей тренировки, когда мышечные волокна, получившие микротравмы, восстанавливаются, а мозг формирует новые нейронные связи.

Настоящее пение — это тяжёлый, но благодарный труд. Если в вашей жизни появится вокал на регулярной основе, вы в какой-то момент заметите в себе положительные изменения.

Отличная осанка

Занятия элитарным искусством вокала с профессионалом подразумевают работу с корпусом и грудной клеткой, с положением плеч и лопаток. О сутулости вы скоро забудете.

Как ещё можно улучшить осанку, читайте в материале по ссылке.

Подтянутые и эластичные мышцы

Даже полные певцы не выглядят рыхлыми, а, скорее, производят впечатление людей крепко сбитых и мощных. Это не сценическое впечатление, так и есть на самом деле. Тело певца дисциплинированное и вышколенное.

Правильное дыхание

Отстроенная дыхательная система и координация позволяют быть выносливым при любой кардионагрузке. Даже если вы не поёте, а, например, идёте с ускорением, бежите, поднимаетесь по лестнице.

Совершенное дыхание улучшает сон, повышает общую жизнестойкость организма, сопротивляемость инфекциям. Есть и ментальное следствие, также важное и ценное: тот, кто правильно дышит, способен долго сохранять концентрацию, не уставая умственно. А это очень важно в наше время информационных перегрузок и необходимости постоянно учиться.

Лучшее самочувствие

Уходит лишний вес и отёчность, улучшается кровообращение, повышается тонус кожи, внутренние органы работают точно и надёжно. Все эти чудеса возможны благодаря правильному резонированию голоса и грамотному дыханию.

В голове у человека есть четыре точки резонанса: горловой, челюстной, назальный и головной. Точка головного резонанса находится в зоне клиновидной пазухи, которая граничит с гипофизом, одной из важнейших желёз в организме. Люди, умеющие дышать совершенно, резонируют «в голову» правильно. Это запускает процессы самовосстановления, в том числе восстановления здорового веса.

Но здесь есть и обратная сторона. Тут мне вспоминаются слова моего преподавателя по вокалу: полный оперный певец дышит неправильно, резонанс его голоса не доходит до клиновидной пазухи, а это нарушает гормональный цикл гипофиза — отсюда дополнительные объёмы. Иногда можно услышать: без пары десятков лишних килограммов голос не будет «мясистым». Это можно отнести к околовокальной мифологии от незнания. Ещё так оправдывают собственные «технические» несовершенства.

Уверенность в себе

Конечно, техника важна, но всё-таки прежде всего вокал — про человеческую проявленность в этом мире. Про то, как человек обходит или преодолевает детские травмы и страхи, блокирующие его способность самовыражаться. Многие хотят петь, но очень боятся. Они приходят в класс, чтобы работать над техникой, и это должно помочь побороть страх. Техника улучшается, а страх остаётся, и по-прежнему нет в голосе полёта, силы, свободы, эмоциональной выразительности и заразительности. В общем, всего того, что делает певца даже со скромными природными данными настоящей звездой.

Проявленность — сложное, трудноуловимое явление. Не бояться быть смешным или прекрасным — это проявленность. Не бояться быть несовершенным — она же. Проявиться пением – значит не испугаться понравиться или не понравиться. Значит познать себя и свою неповторимую индивидуальность через звук.

Мы иногда говорим высокопарные слова: «спел как боженька», «спел так, что по телу бегут мурашки». И здесь надо понимать, что прийти к подобной реализации в звуке способен далеко не каждый. В каком-то смысле прокачаться технически проще, чем так проработать и открыть себя личностно.

Необходимо работать в комплексе тело-дыхание-звук-ментал с преподавателем, который знает, с чего начать и в каком направлении идти. Тогда вокалист, становясь со временем всё более сильным как физически, так и духовно, в какой-то момент сможет «пробить» потолок своих природных данных, пробиться к слушателю и реализовать себя на все сто процентов.

О том, как ещё повысить уверенность в себе, читайте в статье по ссылке.