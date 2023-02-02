Почему прыщи замедляют старение кожи? Врач-дерматолог назвала 3 причины

Дело не только в том, что люди с угревой болезнью раньше обращаются к косметологам.

Елена Агафонова дерматолог-косметолог клиники Concern, эксперт в области геронтологии, кандидат медицинских наук Существует как минимум три довода в пользу версии о том, что кожа людей с угревой болезнью стареет медленнее, чем у других.

Первый довод

Первый довод касается такого понятия, как «теломеры». Это концевые отделы хромосом, которые защищают нашу ДНК.

Существует теория, согласно которой старение организма регулируется теломерами, постепенно укорачивающимися в процессе деления клеток. Чем они короче, тем ближе запрограммированная гибель клетки – апоптоз.

Клетка умирает после 50-70 делений. Это установил профессор анатомии Калифорнийского университета Леонард Хейфлик, чьё открытие получило название «предел Хейфлика».

Теломерная теория старения легла в основу исследования, которое провели учёные из Королевского колледжа Лондона с участием свыше тысячи близнецов. Четверть из этих людей болели акне.

Фото: istockphoto.com

Авторы работы исследовали длину теломер испытуемых и выяснили, что у близнецов с акне они длиннее. Следовательно их клетки имеют более долгий жизненный цикл. Отсюда возникло предположение, что люди с угревой болезнью стареют медленнее и живут дольше, чем те, у кого нет таких проблем с кожей.

По ссылке рассказали о ежедневных привычках, которые замедляют процессы старения.

К сожалению, одного исследования недостаточно для того, чтобы делать окончательный вывод о взаимосвязи длины теломер и процесса старения организма в целом и кожи в частности.

Учёным ещё предстоит проделать серьёзную работу, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о том, что прыщи действительно «замедляют» старение кожи.

Второй довод

Ещё одно объяснение версии о том, что прыщи замедляют старение, затрагивает тему гормонов. Акне является андрогензависимым заболеванием. Напомню, что андрогены – это половые гормоны, которые продуцируются яичками у мужчин и яичниками у женщин.

Фото: istockphoto.com

Возникновение и развитие этого заболевания связано с двумя факторами: либо с повышением уровня тестостерона (точнее, его производного – дигидротестостерона), либо с усилением чувствительности рецепторов сальных желёз к андрогенам.

Как воздействуют андрогены на сальные железы? Они увеличивают продукцию кожного сала, а повышенная выработка кожного сала является одним из главных факторов развития угревой болезни.

Теперь самое интересное. Клинические исследования показали, что угревой болезнью чаще всего страдают люди, имеющие толстую кожу с гиперпродукцией кожного сала. При этом толстый эпидермис изначально менее подвержен признакам старения по сравнению с тонким.

Фото: istockphoto.com

В этом смысле с представителями сильного пола всё более-менее понятно, ведь тестостерон является основным мужским половым гормоном. Поэтому акне чаще возникает у мужчин.

Что касается женщин, то тут всё несколько сложнее. Дело в том, что существует два типа женской гормональной конституции – эстрогенная и андрогенная. Обладательницы последнего – это женщины с широкими плечами и узкими бёдрами. У женщин с эстрогенной конституцией часто встречается фигура по типу песочных часов.

Женщины с андрогенной конституцией обычно сильнее, выносливее и активнее, чем женщины с эстрогенной конституцией. Первые более сохранны и менее подвержены набору веса, чем вторые, они больше склонны к спорту и подвижному образу жизни (что, кстати, способствует сохранению молодости).

Что не стоит есть, чтобы не испортить кожу? Ответ найдёте здесь

Важно, что у представительниц этих двух типов гормональной конституции разная кожа. Ведь тестостерон оказывает воздействие как на поведение человека, так и на органы человека, включая кожу. У женщин андрогенного типа кожа толще и более предрасположена к развитию угревой болезни.

Обладательницы эстрогенного типа имеют тонкую фарфоровую кожу, у них никогда не развивается угревая болезнь. При этом толстая кожа стареет медленнее тонкой, потому что у неё изначально больше резерва к восстановлению, делению фибробластов (клетки соединительной ткани организма), сохранению коллагеновых и эластиновых волокон в дерме.

Фото: istockphoto.com

В этом контексте можно сказать, что обладательницы андрогенного типа стареют медленнее, чем женщины эстрогенного типа. Это объясняет, почему женщины, которые в молодости пережили угревую болезнь, выглядят моложе, чем те, кто этого избежал. Просто у них разные гормональные конституции.

Третий довод

Ещё один аргумент в пользу версии, что кожа людей с угревой болезнью стареет медленнее, может показаться очевидным, но от этого он не перестаёт быть менее убедительным.

Люди с угревой болезнью, особенно если речь идёт о женщинах, раньше других обращаются к косметологам, выполняют все рекомендации врачей и чаще многих подвергаются косметологическим манипуляциям.

Фото: istockphoto.com

Порой они посещают косметологов на протяжении всей жизни. Они хорошо понимают, что необходимо давать их коже для того, чтобы она сохраняла привлекательный вид.

Получается, что люди с такой яркой выраженной эстетической проблемой, как акне, прилагают больше усилий, дабы выглядеть красивее и моложе.