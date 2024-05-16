Польза пшённой каши: гастроэнтеролог назвал главные преимущества блюда

Также рассказываем, как правильно её готовить для получения максимальной пользы.

Пшённая каша — это блюдо из очищенных от внешней оболочки семян злакового растения — проса. Она отлично подходит для завтрака и не уступает по пользе другой популярной каше, овсянке.

Пшённая и пшеничная каша — это два разных продукта, которые часто путают из-за созвучных названий.

О чём расскажем

Польза пшённой каши

Андрей Якушев гастроэнтеролог, гепатолог филиала клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере Сколково «Она содержит невероятное количество микронутриентов: марганец, кремний, цинк, витамины группы В».

Согласно данным Роспотребнадзора, калорийность пшённой каши на воде без добавления сахара, соли и сливочного масла составляет 105 ккал на 100 г. В блюде 3,2 г белков, 0,7 г жиров и 19 г углеводов. Если блюдо на молоке, то эти значения вырастают до 123 ккал, а остальные показатели составляют 4,3 г, 4,4 г и 16,3 г соответственно.

Фото: istockphoto.com/Milan Markovic

Преимущества:

1. Контролирует уровень глюкозы в крови. Просо — это продукт с низким гликемическим индексом (ГИ), предотвращающий скачок уровня сахара в крови после еды. Поэтому пшённая каша — отличный выбор для людей, страдающих диабетом 2-го типа. Кроме того, блюдо является хорошим источником пищевых волокон, белков, незаменимых аминокислот, витаминов и минералов.

2. Улучшает пищеварение. Просо богато пищевыми волокнами — как растворимыми, так и нерастворимыми. Клетчатка является пребиотиком, а это означает, что она поддерживает микрофлору кишечника.

3. Способствует снижению веса. Этот цельнозерновой продукт, богатый питательными веществами и клетчаткой, способствует насыщению и предотвращает переедание.

Такие крупы, как рис и пшеница, легко расщепляются и перерабатываются организмом, часто вызывая чувство голода вскоре после еды. Просо же имеет более сложную структуру, и организму требуется больше времени для его расщепления, что помогает в борьбе с нездоровыми пищевыми привычками.

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4. Поддерживает здоровье сердца. Просо богато растворимой клетчаткой, которая задерживает жир в кишечнике и снижает уровень холестерина в крови. Это уменьшает вероятность развития атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды) или болезней сердца. Крупа также является хорошим источником магния, предотвращающего сердечную недостаточность.

Пшённая каша хорошо насыщает на долгое время. В рамках комплексной диеты с ограничением быстрых углеводов и животных жиров она способствует снижению уровня холестерина. Также благодаря растительной клетчатке нормализуется стул.

5. Не содержит глютена. Людям с непереносимостью этого компонента или аллергическими реакциями на него можно есть блюдо без опаски.

Противопоказания

Адекватное потребление пшённой каши не наносит вреда организму. Однако важно помнить о сопутствующих в блюде продуктах.

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Так, каша, приготовленная на молоке и с маслом, имеет значительно бóльшую калорийность, чем на воде. Количество соли тоже необходимо ограничивать.

Также у некоторых людей может быть аллергия на просо. Однако она встречается нечасто.

Кашу нельзя назвать абсолютно гипоаллергенным продуктом: случаи встречаются, но чаще у детей.

Кроме того, чрезмерное употребление пшена может привести к запорам, поэтому людям с хроническими проблемами с пищеварением стоит быть осторожнее.

Виды пшённой каши

Кашу можно приготовить как из крупы, так и из пшённых хлопьев. Первая обладает более грубой текстурой и, как правило, долго готовится, около получаса.

Фото: istockphoto.com/AleksandarNakic

Второй вариант производят из цельных зёрен пшена, предварительно очищенных и расплющенных в тонкие хлопья. Время их приготовления гораздо меньше и составляет примерно три-семь минут.

Как выбрать крупу в магазине?

При покупке крупы следует обращать внимание на вид продукта, упаковку и срок хранения.

Лучше всего выбирать пшено в прозрачной упаковке — так вы сможете рассмотреть ядра. Они должны быть одинаковой формы и размера, без дроблёных зёрен, пыли, мусора. Что касается цвета, то лучше выбирать ярко-жёлтую крупу — за счёт высокого содержания каротиноидов каша получится рассыпчатой и вкусной. Из светлых ядер блюдо будет более вязким.

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При покупке продукта посмотрите на дату производства и фасовки. У шлифованного пшена срок годности составляет девять месяцев.

Как готовить пшённую кашу для получения максимальной пользы?

Пшено перед варкой следует тщательно промыть. Такая предварительная подготовка не только позволит избавиться от мусора, но и поможет раскрыть вкус крупы.

Фото: istockphoto.com/Rocky89

Варить кашу можно на воде или молоке до готовности согласно инструкции на упаковке. Затем блюду нужно дать настояться около 10-15 минут.

Гастроэнтеролог рекомендует отказаться от большого количества сахара и масла в каше. Вместо них для улучшения вкуса можно добавить фрукты, ягоды, орехи или сухофрукты.