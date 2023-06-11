Пенелопа Крус рассказала о принципах ЗОЖ, к которым она пришла к своим 49 годам

49-летняя актриса снялась для обложки журнала в купальнике. Видимо, её секреты красоты всё-таки работают.

В своей новой фотосессии актриса продемонстрировала отличную физическую подготовку. По кадрам, которыми поделился фотограф обложки, точно не скажешь, что Пенелопе через год будет 50. По её признанию, всё дело в позитивном взгляде на жизнь. Она ко всему старается относиться с юмором, особенно к себе и своей красоте.

Но, кроме позитива, у актрисы есть и другие секреты сохранения молодости. Сейчас она с ностальгией вспоминает время, когда училась в балетной школе, и не бросает занятия танцами. Кроме того, Пенелопа просто обожает йогу. По её мнению, это больше чем спорт, это стиль жизни.

Также актриса внимательно следит за своим питанием. Она не верит в популярные диеты, поэтому старается просто, чтобы рацион был сбалансированным. Но парочка строгих запретов всё-таки присутствует: Пенелопа полностью отказалась от кофе и алкоголя.

Актриса признаётся, что иногда она всё равно балует себя вредной едой. Так, периодически Крус может себе позволить большую тарелку пасты.