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Военный метод: пользователи раскрыли технику сна, которая поможет заснуть за две минуты

Военный метод: пользователи раскрыли технику сна, которая поможет заснуть за две минуты
Пользователи раскрыли быстрый способ уснуть
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В Сети набирает популярность военный метод сна, позволяющий заснуть менее чем за две минуты. Техника возникла из практики армии США. Пользователи отмечают простоту способа и моментальный эффект.

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Благодаря лёгкому и понятному объяснению любой сможет самостоятельно попробовать данную методику. Принцип следующий:

  • медленно вдохните через нос и выдыхайте через рот;
  • расслабьте мышцы лица, опустите челюсть;
  • снимите напряжение со всего тела. Позвольте спине прижаться к матрасу, а рукам и ногам – быть в невесомости;
  • избавьтесь от беспокойных мыслей. Для этого представляйте то, что успокаивает;
  • продолжайте правильно дышать в медленном темпе.
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Метод может сработать не сразу. Практика играет ключевую роль. Рекомендуется уделять особое внимание продолжительности выдоха. Это замедлит сердечный ритм и успокоит нервную систему.

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