Военный метод: пользователи раскрыли технику сна, которая поможет заснуть за две минуты
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В Сети набирает популярность военный метод сна, позволяющий заснуть менее чем за две минуты. Техника возникла из практики армии США. Пользователи отмечают простоту способа и моментальный эффект.
Благодаря лёгкому и понятному объяснению любой сможет самостоятельно попробовать данную методику. Принцип следующий:
- медленно вдохните через нос и выдыхайте через рот;
- расслабьте мышцы лица, опустите челюсть;
- снимите напряжение со всего тела. Позвольте спине прижаться к матрасу, а рукам и ногам – быть в невесомости;
- избавьтесь от беспокойных мыслей. Для этого представляйте то, что успокаивает;
- продолжайте правильно дышать в медленном темпе.
Метод может сработать не сразу. Практика играет ключевую роль. Рекомендуется уделять особое внимание продолжительности выдоха. Это замедлит сердечный ритм и успокоит нервную систему.
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