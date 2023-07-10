Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Военный метод: пользователи раскрыли технику сна, которая поможет заснуть за две минуты

В Сети набирает популярность военный метод сна, позволяющий заснуть менее чем за две минуты. Техника возникла из практики армии США. Пользователи отмечают простоту способа и моментальный эффект.

Благодаря лёгкому и понятному объяснению любой сможет самостоятельно попробовать данную методику. Принцип следующий:

медленно вдохните через нос и выдыхайте через рот;

расслабьте мышцы лица, опустите челюсть;

снимите напряжение со всего тела. Позвольте спине прижаться к матрасу, а рукам и ногам – быть в невесомости;

избавьтесь от беспокойных мыслей. Для этого представляйте то, что успокаивает;

продолжайте правильно дышать в медленном темпе.

Метод может сработать не сразу. Практика играет ключевую роль. Рекомендуется уделять особое внимание продолжительности выдоха. Это замедлит сердечный ритм и успокоит нервную систему.