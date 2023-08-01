В Пекине произошло сильнейшее наводнение за последние 50 лет, есть погибшие

Разрушительный тайфун обрушился на Пекин. Власти Китая объявили красный уровень опасности. По данным городской метеорологической службы, с субботы до позднего вечера понедельника в столице выпало в среднем более 220 мм осадков. В городском районе Мэньтоугоу показатель составил 430 мм. Это самая страшная природная катастрофа в стране за последние годы.

Наводнение в Пекине Фото: @yangyubin1998

Наводнение в Пекине Фото: @eliteworldwaves

Проливные дожди были вызваны массой влажного воздуха. Он был сдвинут на север недавним тайфуном.

Наводнение побудило закрыть туристические достопримечательности. Однако наихудшие последствия ощущаются на окраинах города, где ливни захлестнули русла рек, которые обычно остаются сухими. Китайское телевидение сообщило о смерти 11 человек, включая двух спасателей. 27 человек пропали без вести.