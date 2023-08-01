Медузы массово атаковали отдыхающих в Приморском крае: 13 человек попали в больницу

Пострадавшие госпитализированы из-за укусов медуз. Отдыхающие искупались в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, после чего у них наблюдались симптомы, такие как болевой суставной синдром и кашель. Сейчас им оказывают помощь. Об этом сообщает — РИА Новости.
Возраст попавших в больницу от 17 до 66 лет. Сотрудников Минздрава региона заявили, что пострадавшие сейчас получают необходимое лечение, через 3-4 дня их выпишут.
Укус медузы опасен непредсказуемой реакцией организма на яд животного. Поэтому очень важно своевременно обратиться к врачу. Медузы не ищут человека сами, но, если он оказывается рядом, расценивают его как опасность. Поэтому лучше при купании избегать с ними встреч.
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