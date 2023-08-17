Стоматолог рассказал, какие популярные блюда на завтрак портят зубы

Абель Азизи возглавляет клинику лечения зубов Harley. Он не понаслышке знает, как часто взрослые страдают от болезней полости рта. По его мнению, здоровье зубов во многом зависит от того, что мы едим. Поэтому некоторые продукты стоит убрать из рациона, хотя бы в первой половине дня.

Абель утверждает, после пробуждения ротовая полость особенно уязвима.

Утром естественные защитные силы снижены из-за уменьшения выработки слюны во время сна.

Поэтому некоторые продукты не подходят для завтрака, особенно до чистки зубов. В первую очередь стоит отказаться от цитрусов. Высокая кислотность этих плодов ослабляет зубную эмаль, провоцирует эрозии и разрушения.

Употребление кофе тоже стоит отложить на пару часов. Этот напиток наносит двойной удар по зубам: разрушает кислотность, а частички зёрен окрашивают эмаль. Также под запрет попадают сладости.

Хлопья и выпечка создают среду, благоприятствующую росту вредных бактерий во рту. Эти продукты являются источником сахара, которым питаются бактерии, что приводит к выработке кислоты и эрозии эмали.