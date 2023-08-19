Риз Уизерспун провожает лето красиво: 47-летняя звезда показала спортивную фигуру

Самая лучезарная голливудская актриса порадовала поклонников ярким фото из отпуска. Риз Уизерспун 47 лет, но она ничуть не уступает своей 23-летней дочери. Удивительно, но «блондинка в законе» умудряется сохранять стройность без силовых тренировок. В её спортивном расписании только йога, конный спорт, ходьба и бег.
Риз Уизерспун
Фото: @reesewitherspoon
Риз Уизерспун
Фото: @reesewitherspoon
На фото актриса запечатлена в коротких белых шортах и майке. С момента выхода первого фильма, Риз не поправилась ни на килограмм. По её мнению, секрет сохранения фигуры — в мотивации и регулярности.
Так, в декабре 2022 года она устроила для своих фанатов челлендж в социальных сетях, в котором участвовала сама. Подписчикам нужно было бегать или ходить каждый день в течение месяца. Риз как могла поддерживала поклонников своим примером, регулярно публикуя фото отчёты. Кроме того, актриса любит йогу и конную езду. Такие тренировки помогают ей снять стресс.
Но Риз не забывает и расслабляться. Иногда она дает себе выходной от спорта и диеты:
Лучшая южная еда для меня, наверное, жареная курица. Нет ничего лучше горячей, пряной жареной курицы.
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