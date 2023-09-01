18 лет молчания: парализованная после инсульта вернула свой голос через цифровой аватар

47-летняя пациентка Энн получила возможность говорить и выражать эмоции спустя 18 лет молчания. Новая технология, разработанная в Калифорнийском университете, позволит парализованным людям общаться через их цифровой аватар. Крошечные электроды на голове пациента преображают сигналы мозга и мимику в речь. По словам учёных, подобный прорыв в технологии полностью изменит жизнь парализованных пациентов.

Ранее в распоряжении людей с подобными последствиями болезней были только синтезаторы речи. Процесс переработки мимики и взгляда в речь занимал большое количество времени, поэтому живой разговор с парализованным человеком был невозможен. Теперь же пациенты наконец-то смогут прервать молчание и поговорить с близкими. Технология генерирует примерно 78 слов в минуту, что сопоставимо со 110–150 словами у обычного человека. Профессор Эдвард Чанг, руководитель группы учёных, отметил:

Наша цель — восстановить полноценный, воплощённый способ общения, который является для нас наиболее естественным способом общения с другими.

В тестовом режиме технология давала сбои, переводя в речь неправильно примерно 28% слов. Но, по словам учёных, постепенно это будет исправлено, когда аппарат обучится на пациенте. Для работы аппарат использует технологию, подобную ChatGPT, поэтому нужно время. Энн потеряла возможность говорить после инсульта 18 лет назад. Теперь благодаря новым технологиям она может общаться с окружающими через аватар голосом, которым она говорила до болезни.