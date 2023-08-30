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Стоматолог объяснил, когда зубную щётку нужно срочно выбросить

С приближением сезона простуд врачи напоминают о важности соблюдения правил гигиены. Они касаются не только мытья рук, но и предметов повседневного пользования.

Стоматологи советуют заменять зубные щётки после перенесённых инфекций. Бактерии и микробы могут сохраняться в предметах личной гигиены длительное время.

Рекомендуется выбрасывать щётки после любого заболевания, включая распространённые вирусы верхних дыхательных путей, такие как РС-вирус, грипп и простуда.

Смена должна произойти в определённый момент времени. Лучше всего использовать новую зубную щётку после полного выздоровления и исчезновения симптомов.

Врачи рекомендуют также обратить внимание на герпес и стрептококковые инфекции. Возбудители этих заболеваний могут долго жить на влажных поверхностях. После восстановления здоровья следует срочно обновить предметы личной гигиены.