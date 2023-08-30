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Найдено лекарство против симптомов болезни Паркинсона

Найдено лекарство против симптомов болезни Паркинсона
Найдено лекарство от болезни Паркинсона
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Болезнь Паркинсона вызывает прогрессирующие нарушения головного мозга. К симптомам относятся потеря контроля над мышцами, дрожание и скованность движений, а также иногда ухудшение когнитивных функций.

Учёные объявили о разработке перспективной методики лечения болезни Паркинсона с использованием стволовых клеток. Специалисты превратили их в нервные клетки, производящие дофамин. Они были вживлены в мозг для восстановления нарушенных болезнью нейронных сетей. Дополнительно были использованы препараты, предотвращающие атаки иммунной системы.

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Спустя год лечения 7 пациентов из 12, получавших высокие дозы препарата, стали лучше контролировать симптомы. Остальные пять употребляли меньшее количество лекарства, однако и у них были заметны снижения заболевания. Время рецидива сократилось на 0,75 часа в день.

Профессоры подтвердили, что следующий этап испытаний на людях будет запущен. В первой половине 2024 года начнётся набор пациентов для сравнительной группы.
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