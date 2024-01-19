Чаще всего повреждаются уши, пальцы и щёки: какие симптомы могут указывать на обморожение

Обморожение является результатом повреждения тканей при воздействии отрицательных температур. Профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал о симптомах этого состояния и методах профилактики.

При обморожении чаще всего повреждаются уши, пальцы рук и ног, щёки, губы и нос. Для возникновения обморожения открытые части тела должны подвергаться воздействию температуры ниже -0,55°C в течение нескольких часов. При температуре -20°C обморожение открытых участков кожи можно заработать менее чем за 30 минут.

На обморожение могут указывать следующие симптомы:

покалывание и онемение участков тела;

повреждённая кожа приобретает красный или белый цвет;

потеря чувствительности.

Выходя на улицу в мороз, рекомендуется свести к минимуму пребывание на холоде. Также нужно надевать несколько слоёв одежды, чтобы минимизировать потерю тепла. Нельзя забывать о шапках, перчатках и шарфах, которые помогают защитить уязвимые участки тела.