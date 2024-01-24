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Линии на ногтях определённого цвета могут быть признаком серьёзного заболевания сердца

Линии на ногтях определённого цвета могут быть признаком серьёзного заболевания сердца
Линии на ногтях могут указывать на проблемы
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Один из признаков проблем с сердцем может проявляться на ногтях. Об этом в беседе с Express сообщил врач Джеймс О’Донован.

Он призвал людей остерегаться осколочных кровоизлияний, которые вызывают появление тёмных пятен под ногтем.

Маленькие линии, которые вы можете увидеть здесь, наверху ногтя, известны как осколочные кровоизлияния. Они вызваны повреждением мелких кровеносных сосудов, или капилляров, в ногтевом ложе.

Такие тёмные линии на ногтях могут быть следствием травмы ногтевого ложа, системных заболеваний, например, болезни Рейно, а также эндокардита — воспаления внутренней оболочки сердца преимущественно инфекционной природы.

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Симптомы эндокардита могут быть трудно заметными и неясными, они развиваются медленно, в течение недель, а иногда и месяцев. Однако в некоторых случаях они могут развиваться внезапно.
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