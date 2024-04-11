Бабушка 12 внуков простояла в планке 4,5 часа и побила мировой рекорд

В отличие от многих Донна Джин Уайлд обожает это упражнение. Для того, чтобы побить мировой рекорд, жительнице Канады пришлось простоять в планке 4,5 часа.

Донне 58 лет, и она давно ведёт активный образ жизни. Женщина ежедневно тренируется по три часа, а на протяжении нескольких месяцев перед фиксацией рекорда время тренировок увеличилось до шести часов. Планка стала её любимым упражнением ещё двенадцать лет назад – тогда Донна всего лишь хотела натренировать выносливость после того, как сломала запястье. По словам женщины, выполняя упражнение, она параллельно может читать книги и заниматься другими делами.

Рекорд был зафиксирован в спортивном зале обычной средней школы. Там Уайлд когда-то работала заместителем директора. Сейчас помимо спорта Донна много времени проводит с семьёй – у неё пятеро детей и двенадцать внуков.

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