Открыта регистрация на Ночной забег — 2024, который пройдёт в Москве

Долгожданное беговое событие состоится в ночь со 2 на 3 августа. Беговое сообщество объявило о начале регистрации на один из самых долгожданных стартов года. В этом году Ночной забег состоится на территории Лужников, а также Лужнецкой и Фрунзенской набережных.

Начало запланировано на 22:30, а финиш на 0:45. Принять участие в забеге смогут спортсмены с 16 лет (несовершеннолетним требуется разрешение родителей). В общей сложности длина маршрута составляет 10 километров. Всем участникам полагаются медали. К слову, впервые в истории итоги старта будут подведены внутри Большой спортивной арены «Лужники».

Каждому участнику забега будет выдан специальный стартовый пакет со светодиодным фонариком, браслетом и наклейкой для камеры хранения и стартовым номером. Стоимость участия в Ночном забеге составляет от 2500 до 4000 рублей в зависимости от даты регистрации (пройти её можно вплоть до даты мероприятия при наличии свободных мест).

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