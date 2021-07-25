Россия на Олимпиаде-2020. Третий день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 26 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся третьим соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!
26 июля, понедельник. День третий
00:30. Триатлон. Мужчины. Розыгрыш медалей. Матч ТВ.
03:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Мужчины. Рапира. Личный турнир. 1/32 финала. 1/16 финала. 1/8 финала. 1/4 финала. Матч Страна
04:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой раунд. Россия (Красильников/Стояновский) – Мексика (Лейва/Рубио Камарго). Матч ТВ
04:00. Бадминтон. Женщины. Групповой раунд. Россия (Косецкая) – Германия (Ли). Матч Арена
04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал. Матч ТВ
05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Матч Арена (запись в 07:00)
05:00. Теннис. Матчи с участием российских спортсменов. Матч Игра
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. США – Россия. Первый канал
05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал. Матч ТВ
05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал. Матч ТВ
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал. Матч ТВ
06:20. Настольный теннис. Женщины. 2-й круг. Россия (Михайлова) – Австрия (Цзя). Матч ТВ
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – Россия. Россия 1.
08:30. Тхэквондо. Женщины. 67 кг. Мужчины. 80 кг. 1/8 финала. 1/4 финала. 1/2 финала. Матч Боец
08:50. Стрельба. Женщины. Скит. Финал. Матч Арена
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал. Матч ТВ
09:35. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Розыгрыш медалей. Матч Арена
09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Россия. Россия 1
09:25. Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой раунд. Россия (Семёнов/Лешуков) – Австралия (Макхью/Шуманн). Россия 1
09:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия – Венгрия. Первый канал
09:45. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Розыгрыш медалей. Сайт Первого канала
09:50. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал. Матч Арена (запись в 11:00)
10:35. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал. Матч Страна
11:00. Бокс. Мужчины. 52 кг. 75 кг. 1/16 финала. Женщины. 57 кг. 1/8 финала. Матч Боец
12:15. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Мужчины. Рапира. Личный турнир. 1/2 финала. Первый канал
12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал. Матч ТВ
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал. Матч ТВ
13:00. Плавание. Предварительные заплывы. Россия 1
13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Розыгрыш медалей. Россия 1
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А. Сайт Первого канала
14:00. Настольный теннис. Микст. Финал. Матч Арена
14:25 Тхэквондо. Женщины. 67 кг. Мужчины. 80 кг. Утешительные раунды. Поединки за 3-е место. Матч ТВ
14:45. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Финал. Первый канал
15:10. Фехтование. Мужчины. Рапира. Личный турнир. Финал. Первый канал
15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция – Россия. Матч ТВ (запись в 16:20)
15:30. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал. Матч ТВ
15:45. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал. Матч ТВ
16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Латвия. Матч ТВ.
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