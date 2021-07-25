Российские спортсмены продолжают борьбу на Олимпиаде. Самые интересные события развернутся в фехтовании, плавании и тхэквондо.

Россия на Олимпиаде-2020. Третий день. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 26 июля, Олимпийские игры в Токио продолжатся третьим соревновательным днём. Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

26 июля, понедельник. День третий

00:30. Триатлон. Мужчины. Розыгрыш медалей. Матч ТВ.

03:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Мужчины. Рапира. Личный турнир. 1/32 финала. 1/16 финала. 1/8 финала. 1/4 финала. Матч Страна

04:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой раунд. Россия (Красильников/Стояновский) – Мексика (Лейва/Рубио Камарго). Матч ТВ

04:00. Бадминтон. Женщины. Групповой раунд. Россия (Косецкая) – Германия (Ли). Матч Арена

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал. Матч ТВ

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Матч Арена (запись в 07:00)

05:00. Теннис. Матчи с участием российских спортсменов. Матч Игра

05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. США – Россия. Первый канал

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал. Матч ТВ

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал. Матч ТВ

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал. Матч ТВ

06:20. Настольный теннис. Женщины. 2-й круг. Россия (Михайлова) – Австрия (Цзя). Матч ТВ

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния – Россия. Россия 1.

08:30. Тхэквондо. Женщины. 67 кг. Мужчины. 80 кг. 1/8 финала. 1/4 финала. 1/2 финала. Матч Боец

08:50. Стрельба. Женщины. Скит. Финал. Матч Арена

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал. Матч ТВ

09:35. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Розыгрыш медалей. Матч Арена

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония – Россия. Россия 1

09:25. Пляжный волейбол. Мужчины. Групповой раунд. Россия (Семёнов/Лешуков) – Австралия (Макхью/Шуманн). Россия 1

09:30. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия – Венгрия. Первый канал

09:45. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Розыгрыш медалей. Сайт Первого канала

09:50. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал. Матч Арена (запись в 11:00)

10:35. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал. Матч Страна

11:00. Бокс. Мужчины. 52 кг. 75 кг. 1/16 финала. Женщины. 57 кг. 1/8 финала. Матч Боец

12:15. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Мужчины. Рапира. Личный турнир. 1/2 финала. Первый канал

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал. Матч ТВ

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал. Матч ТВ

13:00. Плавание. Предварительные заплывы. Россия 1

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Розыгрыш медалей. Россия 1

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А. Сайт Первого канала

14:00. Настольный теннис. Микст. Финал. Матч Арена

14:25 Тхэквондо. Женщины. 67 кг. Мужчины. 80 кг. Утешительные раунды. Поединки за 3-е место. Матч ТВ

14:45. Фехтование. Женщины. Сабля. Личный турнир. Финал. Первый канал

15:10. Фехтование. Мужчины. Рапира. Личный турнир. Финал. Первый канал

15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция – Россия. Матч ТВ (запись в 16:20)

15:30. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал. Матч ТВ

15:45. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал. Матч ТВ

16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия – Латвия. Матч ТВ.