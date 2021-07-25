Олимпиада-2020. 26 июля. Российские гимнасты вступают в дело. Сразу будет золото?

После двух дней Олимпиады-2020 в Токио в медальной копилке России семь наград, одна из которых – золотая. Хочется верить, что уже сегодня россияне значительно прибавят в количестве побед, ведь 26 июля будет разыгран 21 комплект наград. И у наших спортсменов есть хорошие шансы добиться успеха в фехтовании, спортивной гимнастике, тхэквондо и плавании.
Наибольшее внимание поклонников российской команды будет приковано к турниру фехтовальщиков. От шпажистов мы ждём разве что сенсаций, а вот саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина ставят перед собой только одну цель – золото.
Также с большим нетерпением болельщики будут ждать финала в мужском командном многоборье у гимнастов. Битва россиян и китайцев за золото должна быть восхитительной!
Начинает разгоняться и плавание: в понедельник состоится четыре финала, но только в эстафете 4х100 вольным стилем у россиян есть шансы на медаль. Впрочем, и полуфиналы других видов будут интересными. А как иначе, если в них поплывут лидеры: Ефимова, Колесников и Рылов.
В тхэквондо за медаль будет бороться Максим Храмцов – фаворит в категории до 80 кг.
У дзюдоистов за первые два дня не просто ноль медалей, а никаких шансов за них побороться. Муса Могушков (до 73 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг) будут исправлять ситуацию.
Теннисистам до медалей ещё далеко. Но вылететь можно в одночасье. Удержаться на Олимпиаде постараются Медведев, Павлюченкова, Александрова, Веснина и Кудерметова.
Сборные России по баскетболу 3х3 продолжат свой путь по олимпийскому турниру. Женщины сыграют с командами Румынии и Франции, мужчины сразятся с Японией и Латвией.
Мужчины-волейболисты сыграют со сборной США. Женщины-ватерполистки – с Венгрией.
Насыщенный день ждёт нас в пляжном волейболе: на песок выйдут сразу две пары из России: Красильников и Стояновский сыграют с мексиканцами, а Лешуков и Семёнов – с австралийцами.
Бондарь и Минибаев попробуют добыть медаль в синхронных прыжках в воду с вышки.
Антон Синцов постарается проявить себя в маунтинбайке. В настольном теннисе попробуют пробиться дальше по сетке Кирилл Скачков и Полина Михайлова.
26 июля, понедельник. День третий
Расписание финалов. Разыгрывается 21 комплект наград
00:30. Триатлон. Мужчины.
04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй
05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица
05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс
05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль
07:00. Стрельба. Женщины. Скит
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м
09:00. Стрельба. Мужчины. Скит
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка
12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг
13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А
15:00. Настольный теннис. Микст
15:00. Фехтование. Женщины. Сабля
15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Мужчины
Полное расписание соревнований
00:30. Триатлон. Мужчины. Финал
01:00. Сёрфинг. Женщины. Раунд 3
03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Иран — Венесуэла
03:00. Гандбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Бразилия — Франция
03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур
03:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Фиджи — Япония
03:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 3
03:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Предварительные заезды
03:00. Стрельба. Женщины. Скит. Квалификация. День 2
03:00. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/32 финала
03:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Великобритания — Канада
03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/8 финала
03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Германия — Бельгия
03:55. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/32 финала
04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд
04:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Южная Корея — Испания
04:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Новая Зеландия — Южная Корея
04:00. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Япония — США
04:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Предварительный раунд
04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. Нидерланды — Ирландия
04:14. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия — Китай
04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Предварительный раунд
04:20. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Полуфиналы
04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал
04:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Австралия — Аргентина
04:35. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала
04:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы
04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония — Румыния
04:50. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/16 финала
05:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала
05:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Аргентина — Германия
05:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/32 финала
05:00. Плавание. Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала
05:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 1-й тур. ЮАР — Ирландия
05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал
05:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Квалификация. День 2
05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг
05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 2-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг
05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 2-й круг
05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. США — Россия
05:05. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала
05:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды
05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал
05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал
05:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 1-й тур. США — Кения
05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия — Китай
05:35. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/16 финала
05:40. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. 1/2 финала
05:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/16 финала
05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Великобритания — Канада
06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Япония
06:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 3
06:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 4
06:05. Плавание. Женщины. 100 м на спине. 1/2 финала
06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Австралия — Китай
06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал
06:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
06:36. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала
06:40. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/8 финала
07:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/8 финала
07:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 5
07:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 4
07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал
07:25. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала
07:35. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/8 финала
07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Аргентина — Словения
07:40. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/4 финала
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/4 финала
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/2 финала
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. За 3-е место
07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал
07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа В
08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния — Россия
08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. США — Китай
08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Венгрия
08:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1/2 финала
08:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 6
08:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. 1/4 финала
08:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Египет — Дания
08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала
08:20. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Польша — Италия
08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия — Япония
08:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 3-й раунд
08:30. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/4 финала
08:35. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 3
09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония — Россия
09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал
09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал
09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал
09:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 4
09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия
09:25. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/4 финала
09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал
09:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 3-й раунд
09:35. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 4
10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 5
10:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. 1/2 финала
10:15. Гандбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Испания — Норвегия
10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала
10:25. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Франция — Тунис
10:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Великобритания — Япония
10:30. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Канада — Италия
10:55. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 6
11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/16 финала
11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала
11:00. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд
11:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Фиджи — Канада
11:10. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Утешительный раунд
11:20. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Сербия — Канада
11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Монголия
11:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Новая Зеландия — Аргентина
11:35. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
11:50. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/2 финала
11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия — США
12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд
12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд
12:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Австралия — Южная Корея
12:00. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/2 финала
12:10. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. За 3-е место
12:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала
12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 2-й тур. Австралия — Нидерланды
12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 2-й тур. Испания — Канада
12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал
12:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 2-й тур. США — Ирландия
12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. ЮАР — Великобритания
12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Бельгия
12:40. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. За 3-е место
12:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/2 финала
13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал
13:00. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы
13:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 2-й тур. ЮАР — Кения
13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал
13:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Утешительный раунд
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Аргентина — Испания
13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша — Китай
13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Утешительный раунд
13:25. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы
13:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Бахрейн — Португалия
13:30. Фехтование. Женщины. Сабля. За 3-е место
13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Япония — Канада
13:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Предварительные заплывы
13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А
14:00. Настольный теннис. Микст. За 3-е место
14:00. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Мексика — Австралия
14:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. За 3-е место
14:15. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Предварительные заплывы
14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. За 3-е место
14:15. Фехтование. Мужчины. Рапира. За 3-е место
14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Япония — Новая Зеландия
15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Япония — Испания
15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США — Китай
15:00. Настольный теннис. Микст. Финал
15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал
15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. Германия — Индия
15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Россия
15:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Япония — Швеция
15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Бразилия — Аргентина
15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал
16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Латвия
16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал.
16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал.
16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Польша.
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