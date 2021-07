Олимпиада-2020. 26 июля. Российские гимнасты вступают в дело. Сразу будет золото?

После двух дней Олимпиады-2020 в Токио в медальной копилке России семь наград, одна из которых – золотая. Хочется верить, что уже сегодня россияне значительно прибавят в количестве побед, ведь 26 июля будет разыгран 21 комплект наград. И у наших спортсменов есть хорошие шансы добиться успеха в фехтовании, спортивной гимнастике, тхэквондо и плавании.

Наибольшее внимание поклонников российской команды будет приковано к турниру фехтовальщиков. От шпажистов мы ждём разве что сенсаций, а вот саблистки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина ставят перед собой только одну цель – золото.

Также с большим нетерпением болельщики будут ждать финала в мужском командном многоборье у гимнастов. Битва россиян и китайцев за золото должна быть восхитительной!

Начинает разгоняться и плавание: в понедельник состоится четыре финала, но только в эстафете 4х100 вольным стилем у россиян есть шансы на медаль. Впрочем, и полуфиналы других видов будут интересными. А как иначе, если в них поплывут лидеры: Ефимова, Колесников и Рылов.

В тхэквондо за медаль будет бороться Максим Храмцов – фаворит в категории до 80 кг.

У дзюдоистов за первые два дня не просто ноль медалей, а никаких шансов за них побороться. Муса Могушков (до 73 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг) будут исправлять ситуацию.

Теннисистам до медалей ещё далеко. Но вылететь можно в одночасье. Удержаться на Олимпиаде постараются Медведев, Павлюченкова, Александрова, Веснина и Кудерметова.

Сборные России по баскетболу 3х3 продолжат свой путь по олимпийскому турниру. Женщины сыграют с командами Румынии и Франции, мужчины сразятся с Японией и Латвией.

Мужчины-волейболисты сыграют со сборной США. Женщины-ватерполистки – с Венгрией.

Насыщенный день ждёт нас в пляжном волейболе: на песок выйдут сразу две пары из России: Красильников и Стояновский сыграют с мексиканцами, а Лешуков и Семёнов – с австралийцами.

Бондарь и Минибаев попробуют добыть медаль в синхронных прыжках в воду с вышки.

Антон Синцов постарается проявить себя в маунтинбайке. В настольном теннисе попробуют пробиться дальше по сетке Кирилл Скачков и Полина Михайлова.

26 июля, понедельник. День третий

Расписание финалов. Разыгрывается 21 комплект наград

00:30. Триатлон. Мужчины.

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль

07:00. Стрельба. Женщины. Скит

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м

09:00. Стрельба. Мужчины. Скит

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А

15:00. Настольный теннис. Микст

15:00. Фехтование. Женщины. Сабля

15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Мужчины

Полное расписание соревнований

00:30. Триатлон. Мужчины. Финал

01:00. Сёрфинг. Женщины. Раунд 3

03:00. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Иран — Венесуэла

03:00. Гандбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Бразилия — Франция

03:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур

03:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Фиджи — Япония

03:00. Сёрфинг. Мужчины. Раунд 3

03:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Предварительные заезды

03:00. Стрельба. Женщины. Скит. Квалификация. День 2

03:00. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/32 финала

03:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 1-й тур. Великобритания — Канада

03:30. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/8 финала

03:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Германия — Бельгия

03:55. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/32 финала

04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

04:00. Бадминтон. Мужчины. Одиночный разряд. Групповой раунд

04:00. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Южная Корея — Испания

04:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Новая Зеландия — Южная Корея

04:00. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Япония — США

04:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Предварительный раунд

04:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. Нидерланды — Ирландия

04:14. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Монголия — Китай

04:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Предварительный раунд

04:20. Академическая гребля. Женщины. Двойка парная. Полуфиналы

04:30. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал

04:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 1-й тур. Австралия — Аргентина

04:35. Плавание. Мужчины. 200 м вольный стиль. 1/2 финала

04:40. Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная. Полуфиналы

04:40. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Япония — Румыния

04:50. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/16 финала

05:00. Академическая гребля. Женщины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

05:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала

05:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Аргентина — Германия

05:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/32 финала

05:00. Плавание. Женщины. 100 м брасс. 1/2 финала

05:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 1-й тур. ЮАР — Ирландия

05:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал

05:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Квалификация. День 2

05:00. Теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 2-й круг

05:00. Теннис. Мужчины. Парный разряд. 2-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Одиночный разряд. 2-й круг

05:00. Теннис. Женщины. Парный разряд. 2-й круг

05:05. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. США — Россия

05:05. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/16 финала

05:10. Академическая гребля. Мужчины. Четвёрка парная. Утешительные заезды

05:20. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал

05:30. Плавание. Женщины. 400 м вольный стиль. Финал

05:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 1-й тур. США — Кения

05:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Бельгия — Китай

05:35. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/16 финала

05:40. Плавание. Мужчины. 100 м на спине. 1/2 финала

05:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/16 финала

05:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Великобритания — Канада

06:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Сербия — Япония

06:05. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 3

06:05. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 4

06:05. Плавание. Женщины. 100 м на спине. 1/2 финала

06:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Австралия — Китай

06:20. Плавание. Мужчины. Эстафета 4х100 м вольный стиль. Финал

06:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

06:36. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала

06:40. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/8 финала

07:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/8 финала

07:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 5

07:00. Парусный спорт. Мужчины. Лазер. Гонка 4

07:00. Стрельба. Женщины. Скит. Финал

07:25. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/4 финала

07:35. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/8 финала

07:40. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Аргентина — Словения

07:40. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/4 финала

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/4 финала

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/2 финала

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. За 3-е место

07:45. Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал

07:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа В

08:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Румыния — Россия

08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. США — Китай

08:00. Водное поло. Женщины. Группа B. 2-й тур. Россия — Венгрия

08:00. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1/2 финала

08:00. Парусный спорт. Женщины. RS-X. Гонка 6

08:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. 1/4 финала

08:15. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Египет — Дания

08:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. 1/4 финала

08:20. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Польша — Италия

08:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия — Япония

08:30. Настольный теннис. Мужчины. Одиночный разряд. 3-й раунд

08:30. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/4 финала

08:35. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 3

09:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Япония — Россия

09:00. Велоспорт. Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал

09:00. Пляжный волейбол. Предварительный раунд. 2-й тур

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронная вышка 10 м. Финал

09:00. Стрельба. Мужчины. Скит. Финал

09:05. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 4

09:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Латвия — Сербия

09:25. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/4 финала

09:30. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

09:30. Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд. 3-й раунд

09:35. Парусный спорт. Женщины. Лазер Радиал. Гонка 4

10:00. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 5

10:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. 1/2 финала

10:15. Гандбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Испания — Норвегия

10:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. 1/2 финала

10:25. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Франция — Тунис

10:30. Регби-7. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Великобритания — Япония

10:30. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Канада — Италия

10:55. Парусный спорт. Мужчины. RS-X. Гонка 6

11:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 57 кг. 1/16 финала

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. 1/8 финала

11:00. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Утешительный раунд

11:00. Регби-7. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Фиджи — Канада

11:10. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Утешительный раунд

11:20. Баскетбол. Женщины. Группа A. 1-й тур. Сербия — Канада

11:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Монголия

11:30. Регби-7. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Новая Зеландия — Аргентина

11:35. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. 1/2 финала

11:50. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. 1/2 финала

11:55. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Италия — США

12:00. Бадминтон. Женщины. Одиночный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Мужчины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Женщины. Парный разряд. Групповой раунд

12:00. Бадминтон. Микст. Групповой раунд

12:00. Регби-7. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Австралия — Южная Корея

12:00. Фехтование. Женщины. Сабля. 1/2 финала

12:10. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. За 3-е место

12:18. Бокс. Мужчины. До 75 кг. 1/16 финала

12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 2-й тур. Австралия — Нидерланды

12:20. Водное поло. Женщины. Группа A. 2-й тур. Испания — Канада

12:30. Дзюдо. Женщины. До 57 кг. Финал

12:30. Регби-7. Мужчины. Группа C. 2-й тур. США — Ирландия

12:30. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. ЮАР — Великобритания

12:40. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды — Бельгия

12:40. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. За 3-е место

12:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/2 финала

13:00. Дзюдо. Мужчины. До 73 кг. Финал

13:00. Плавание. Женщины. 200 м вольный стиль. Предварительные заплывы

13:00. Регби-7. Мужчины. Группа C. 2-й тур. ЮАР — Кения

13:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал

13:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Утешительный раунд

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Аргентина — Испания

13:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Польша — Китай

13:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Утешительный раунд

13:25. Плавание. Мужчины. 200 м баттерфляй. Предварительные заплывы

13:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Бахрейн — Португалия

13:30. Фехтование. Женщины. Сабля. За 3-е место

13:40. Волейбол. Мужчины. Группа A. 2-й тур. Япония — Канада

13:50. Плавание. Женщины. 200 м комплекс. Предварительные заплывы

13:50. Тяжёлая атлетика. Женщины. До 55 кг. Группа А

14:00. Настольный теннис. Микст. За 3-е место

14:00. Софтбол. Групповой раунд. 5-й тур. Мексика — Австралия

14:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. За 3-е место

14:15. Плавание. Женщины. 1500 м вольный стиль. Предварительные заплывы

14:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. За 3-е место

14:15. Фехтование. Мужчины. Рапира. За 3-е место

14:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа B. 2-й тур. Япония — Новая Зеландия

15:00. Баскетбол. Мужчины. Группа C. 1-й тур. Япония — Испания

15:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. США — Китай

15:00. Настольный теннис. Микст. Финал

15:00. Фехтование. Женщины. Сабля. Финал

15:15. Хоккей на траве. Женщины. Группа A. 2-й тур. Германия — Индия

15:25. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой раунд. Франция — Россия

15:30. Гандбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Япония — Швеция

15:45. Волейбол. Мужчины. Группа B. 2-й тур. Бразилия — Аргентина

15:45. Фехтование. Мужчины. Рапира. Финал

16:00. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Россия — Латвия

16:00. Тхэквондо. Женщины. До 67 кг. Финал.

16:15. Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг. Финал.

16:25. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой раунд. Нидерланды – Польша.