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МОК обсудит с оргкомитетом ОИ-2020 в Токио появление Южных Курил на карте Японии

МОК обсудит с оргкомитетом ОИ-2020 в Токио появление Южных Курил на карте Японии
Летняя Олимпиада 0

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит с оргкомитетом Олимпиады-2020 в Токио ситуацию с появлением южной части Курил на карте Японии.

На официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые пройдёт маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у Москвы, изображены как часть Японии. В префектуру Хоккайдо оказались включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета „Токио-2020“, в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», — приводит ТАСС ответ пресс-службы МОК.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В 1945 году весь архипелаг был включён в состав Советского Союза, однако Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Олимпиада в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа 2020 года.

На сайте Олимпиады-2020 Япония обозначила Южные Курилы своей территорией
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