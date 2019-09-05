Поздняков: договор с Японией даст России ощутимую прибавку в медалях ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита подписали соглашение о сотрудничестве.

«Благодарю господина Ямасита за то, что мы провели важные и полезные переговоры и сегодня вышли на подписание соглашения, которое будет способствовать нашей совместной деятельности, направленной, в первую очередь, на интересы спортсменов наших стран. Это будет достигнуто проведением совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований. Я уверен, что дружба между нашими олимпийскими комитетами будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами.

Сколько медалей российская команда получит в Токио от сотрудничества с японской стороной и можно ли это измерять в количестве наград? Вы знаете, я не могу точно сказать, сколько это медалей. Но наши специалисты, ведущие проект адаптации, который направлен, в том числе, на подготовку спортсменов к климато-географическим условиям Японии, говорят, что в итоге может получиться 10% прибавки к нашему общекомандному медальному результату. Какая часть из этих десяти процентов будет от нашего договора с Японией, сложно сказать. Но я думаю, достаточно существенная для того, чтобы её ощутить.

Практическая польза от соглашения будет заключаться в том, что в течение года, предшествующего Олимпийским играм мы с нашими японскими коллегами договорились проводить учебно-спортивные тренировочные мероприятия по тем видам спорта, которые являются важными и для нас, и для японской стороны. Это дзюдо, гимнастика, фехтование, в котором японские спортсмены перед Играми очень серьёзно шагнули вперёд. Есть ряд других видов спорта, которые мы тоже обсудили с господином Ямасита", — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.