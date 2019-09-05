Поздняков: договор с Японией даст России ощутимую прибавку в медалях ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита подписали соглашение о сотрудничестве.
«Благодарю господина Ямасита за то, что мы провели важные и полезные переговоры и сегодня вышли на подписание соглашения, которое будет способствовать нашей совместной деятельности, направленной, в первую очередь, на интересы спортсменов наших стран. Это будет достигнуто проведением совместных учебно-тренировочных сборов и соревнований. Я уверен, что дружба между нашими олимпийскими комитетами будет способствовать укреплению дружбы между нашими народами.
Сколько медалей российская команда получит в Токио от сотрудничества с японской стороной и можно ли это измерять в количестве наград? Вы знаете, я не могу точно сказать, сколько это медалей. Но наши специалисты, ведущие проект адаптации, который направлен, в том числе, на подготовку спортсменов к климато-географическим условиям Японии, говорят, что в итоге может получиться 10% прибавки к нашему общекомандному медальному результату. Какая часть из этих десяти процентов будет от нашего договора с Японией, сложно сказать. Но я думаю, достаточно существенная для того, чтобы её ощутить.
Практическая польза от соглашения будет заключаться в том, что в течение года, предшествующего Олимпийским играм мы с нашими японскими коллегами договорились проводить учебно-спортивные тренировочные мероприятия по тем видам спорта, которые являются важными и для нас, и для японской стороны. Это дзюдо, гимнастика, фехтование, в котором японские спортсмены перед Играми очень серьёзно шагнули вперёд. Есть ряд других видов спорта, которые мы тоже обсудили с господином Ямасита", — цитирует Позднякова РИА «Новости».
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- 5 сентября 2019
-
09:08
- 4 сентября 2019
-
11:06
- 30 августа 2019
-
23:00
- 27 августа 2019
-
11:25
-
11:15
- 22 августа 2019
-
17:20
-
16:28
-
15:02
-
09:21
- 16 августа 2019
-
12:13
- 15 августа 2019
-
20:05
-
16:18
-
13:36
- 14 августа 2019
-
11:02
- 9 августа 2019
-
18:58
-
18:00
-
13:40
-
13:24
-
11:39
-
11:11
-
10:09
- 8 августа 2019
-
17:33
- 4 августа 2019
-
09:05
- 27 июля 2019
-
11:34
- 26 июля 2019
-
17:06
-
16:34
-
16:20
- 24 июля 2019
-
18:15
-
12:30
-
10:51
- 23 июля 2019
-
09:33
-
09:07
- 9 июля 2019
-
15:23
- 5 июля 2019
-
19:05
-
16:53