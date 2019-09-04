Президент ОКР: ориентир для сборной России на Играх в Токио — 40-50 медалей

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления сборной России на летних Играх 2020 года в Токио.

«Сейчас проходят квалификационные соревнования по большинству видов спорта. Квалификация закончится в апреле 2020 года. Поэтому сейчас можно говорить лишь о контурах команды. По нашим представлениям, примерно 300 человек будут выступать за российскую олимпийскую команду.

В 20 видах спорта мы попытаемся завоевать лицензии. На сегодняшний момент можно сказать, что ориентиром для нас будет служить результат порядка 40-50 медалей. Это цифра, которую мы можем достичь. Другое дело, что пока мы не можем сказать, какое место в общекомандном зачёте это будет", — сказал Поздняков в интервью телеканалу «Россия 24».

На летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала 56 медалей.