Плющенко отреагировал на перенос Олимпиады на 2021 год

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал решение МОК и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.

«Решение о переносе Олимпийских игр уже принято. Грустно, но олимпийский огонь будет гореть во имя мира и спорта, и это не закончится никогда, борьба будет продолжаться… Год переждём», — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Напомним, Игры в Токио перенесли по причине пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.