Олимпиада в Токио может пройти без иностранных болельщиков

Япония может провести Олимпийские игры без иностранных зрителей в связи с опасностью распространения COVID-19, сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомлённые источники. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение марта.

По данным агентства, бурное обсуждение организации ОИ-2021 происходило на онлайн-совещании глав Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК) и администрации Токио. Участники конференции делали упор на эпидемиологической безопасности соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесли на год, они должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.