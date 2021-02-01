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Осака — об Олимпиаде: переживаю не за спортсменов, а за безопасность жителей Японии

Осака — об Олимпиаде: переживаю не за спортсменов, а за безопасность жителей Японии
Теннис / Олимпиада 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония), которые должны пройти этим летом.

«Я готова остаться в своей комнате на две недели, чтобы сыграть на Олимпиаде. Предыдущую я пропустила, и выступление в Токио было бы для меня особенным.

Честно говоря, я переживаю не за спортсменов. Меня волнует общая безопасность всех остальных, потому что будут открыты границы. Люди будут прилетать из разных мест. Я бы просто хотела, чтобы жители чувствовали себя в безопасности. Мои знакомые из Японии, с которыми я разговаривала, очень рады Играм, но обеспокоены, потому что приедет много людей. Они сказали, что до тех пор, пока ситуация в Японии становится лучше, а не хуже, всё должно быть хорошо», — приводит слова Осаки The Age.

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