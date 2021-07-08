Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Томас Бах прилетел в Японию для встречи с оргкомитетом Олимпийских игр

Томас Бах прилетел в Японию для встречи с оргкомитетом Олимпийских игр
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прилетел в Японию, сообщает Kyodo.

Бах проведёт карантин в отеле в течение трех дней. Он намерен посетить олимпийскую деревню и провести встречи с оргкомитетом Олимпийских игр – 2020 и городскими властями Токио, как лично, так и дистанционно. На встрече планируется обсудить новое решение по поводу максимального количества зрителей на спортивных объектах Олимпиады.

Ранее сообщалось, что власти Японии и организаторы Игр планируют сократить максимально допустимое число болельщиков на трибунах соревнований с 10 до 5 тысяч человек. Также правительство Японии решило ввести в столице ещё одно чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа на фоне растущей обеспокоенности тем, что Олимпиада может спровоцировать дальнейший всплеск инфекций.

Летние игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме
В Токио вводится режим ЧС с 12 июля по 22 августа. Олимпиада стартует 23 июля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021