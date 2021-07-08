Томас Бах прилетел в Японию для встречи с оргкомитетом Олимпийских игр

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прилетел в Японию, сообщает Kyodo.



Бах проведёт карантин в отеле в течение трех дней. Он намерен посетить олимпийскую деревню и провести встречи с оргкомитетом Олимпийских игр – 2020 и городскими властями Токио, как лично, так и дистанционно. На встрече планируется обсудить новое решение по поводу максимального количества зрителей на спортивных объектах Олимпиады.



Ранее сообщалось, что власти Японии и организаторы Игр планируют сократить максимально допустимое число болельщиков на трибунах соревнований с 10 до 5 тысяч человек. Также правительство Японии решило ввести в столице ещё одно чрезвычайное положение с 12 июля по 22 августа на фоне растущей обеспокоенности тем, что Олимпиада может спровоцировать дальнейший всплеск инфекций.



Летние игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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