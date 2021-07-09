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Оргкомитет Олимпиады понесёт убытки из-за отсутствия зрителей на Играх

Оргкомитет Олимпиады понесёт убытки из-за отсутствия зрителей на Играх
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Зрителям будет запрещено посещать все олимпийские спортивные мероприятия, проводимые в Токио. Это гарантирует организаторам Олимпиады огромные финансовые потери из-за запрета на продажу билетов. Об этом сообщила газета Asahi.

Ожидается, что это решение приведёт к убыткам принимающей стороны, так как из-за отсутствия продажи билетов Оргкомитет теряет доход от их реализации, который оценивается примерно в $ 820 млн.

Стоит отметить, что Международный Олимпийский комитет (МОК) не несёт ответственности за убытки.

Проведение Летних игр в режиме ЧП и без зрителей станет первым в истории Олимпийских игр.

21 июня заинтересованные стороны объявили, что фанаты будут допущены на соревнования. В июле было принято решение, согласно которому Игры будут проходить без зрителей.

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