Член оргкомитета Олимпиады-2020 прослезился, извиняясь за проведение Игр без зрителей

Заместитель исполнительного директора оргкомитета Олимпийских игр в Токио Хидэнори Судзуки прослезился, извиняясь за то, что зрители не смогут присутствовать на спортивных объектах во время соревнований.
«Я приношу глубокие извинения. Я полон этими чувствами», — сказал Судзуки, отвечающий за вопросы маркетинга и продажи билетов, после чего замолчал, сдерживая слезы, и затем продолжил речь.
«Все зрители, которые так ждали этого – соревнований токийской Олимпиады 2020… Что вот так получилось. Что мы не смогли исполнить их надежд, мне действительно очень жаль», — сказал чиновник на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.
Ранее за две недели до Олимпиады власти Японии объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа из-за устойчивого роста числа заболеваний коронавирусной инфекцией. В связи с этим на встрече главы МОК Томаса Баха, МПК, правительства Токио, муниципалитета и оргкомитета Игр было принято решение проводить соревнования в Токио и трёх соседних префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе без зрителей. В Мияги, Фукусиме, Ибараки и Сидзуоке болельщики смогут находиться на трибунах с ограничениями до 50% от общего числа мест, но не более 10 тысяч человек.
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