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Плавание, Олимпиада-2020 в Токио — расписание соревнований, летние Олимпийские игры — 2021

Расписание соревнований по плаванию на Олимпийских играх — 2020 в Токио
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С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по плаванию.

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Расписание финалов
25 июля. 4:30 мск — 400 м комплекс (мужчины). 4:55 — 400 м вольный стиль (мужчины). 5:15 — 400 м комплекс (женщины). 6:00 — эстафета 4х100 м вольный стиль (женщины).
26 июля. 4:30 — 100 м баттерфляй (женщины). 5:20 — 100 м брасс (мужчины). 5:30 — 400 м вольный стиль (женщины). 6:20 — эстафета 4х100 м вольный стиль (мужчины).
27 июля. 4:50 — 200 м вольный стиль (мужчины). 5:00 — 100 м на спине (женщины). 5:10 — 100 м на спине (мужчины). 5:20 — 100 м брасс (женщины).
28 июля. 4:40 — 200 м вольный стиль (женщины), 4:55 — 200 м баттерфляй (мужчины). 5:50 — 200 м комплекс (женщины), 6:00 — 1500 м вольный стиль (женщины). 6:20 — эстафета 4х200 м вольный стиль (мужчины).
29 июля. 4:30 — 800 м вольный стиль (мужчины). 4:40 — 200 м брасс (мужчины). 5:20 — 200 м баттерфляй (женщины). 5:25 — 100 м вольный стиль (мужчины). 6:05 — эстафета 4х200 м вольный стиль (женщины).
30 июля. 4:40 — 200 м брасс (женщины). 4:50 — 200 м на спине (мужчины). 5:00 — 100 м вольный стиль (женщины). 5:15 — 200 м комплекс (мужчины).
31 июля. 4:30 — 100 м баттерфляй (мужчины). 4:40 — 200 м на спине (женщины). 4:50 — 800 м вольный стиль (женщины). 5:40 — комбинированная эстафета 4х100 м (микст).
1 августа. 4:30 — 50 м вольный стиль (мужчины). 4:40 — 50 м вольный стиль (женщины). 4:45 — 1500 м вольный стиль (мужчины). 5:30 — комбинированная эстафета 4х100 м (женщины). 5:40 — комбинированная эстафета 4х100 м (мужчины).
4 августа. 00:30 — открытая вода 10 км (женщины).
5 августа. 00:30 — открытая вода 10 км (мужчины).

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