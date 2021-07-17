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Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх — 2020 в Токио

С 23 июля по 8 августа пройдут летние Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония). Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований по спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика. Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований

26 июля. 13:00 мск. Командное многоборье (мужчины).

27 июля. 13:45. Командное многоборье (женщины).

28 июля. 13:15. Индивидуальное многоборье (мужчины).

29 июля. 13:50. Индивидуальное многоборье (женщины).

1 августа. 11:00 — вольные упражнения (мужчины). 11:45 — опорный прыжок (женщины). 12:30 — конь (мужчины). 13:15 — разновысокие брусья (женщины).

2 августа. 11:00 — кольца (мужчины). 11:45 — вольные упражнения (женщины). 12:30 — опорный прыжок (мужчины).

3 августа. 11:00 — параллельные брусья (мужчины). 11:45 — бревно (женщины). 12:30 — перекладина (мужчины).