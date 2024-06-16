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Эмбиид рассказал, сможет ли принять участие в Олимпиаде

Эмбиид рассказал, сможет ли принять участие в Олимпиаде
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о своей подготовке к Олимпиаде в Париже. Напомним, бигмен решил, что будет выступать за сборную США, несмотря на предложение от французской федерации.

«Я чувствую себя отлично. Готовлюсь к Олимпиаде. Для меня это будет важный турнир, потому что я мечтал об этом с детства», — заявил Эмбиид в эфире телеканала TNT.

Сборная США проведёт летом сбор в Туркуэне, чтобы подготовиться к матчам группы C (с Сербией, Южным Суданом и победителем олимпийского квалификационного турнира в Пуэрто-Рико). Сборная США забронировала тренировочный центр «Кипштадиум», который расположен в 15 километрах от места проведения олимпийского баскетбольного турнира.

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