Хольгер Руне сыграет на Олимпиаде в Париже

15-я ракетка мира 21-летний Хольгер Руне примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция). Эту информацию подтвердила Федерация тенниса Дании на своём сайте.

Кроме того, на Олимпиаде сыграет 65-я ракетка мира 21-летняя Клара Таусон. Для неё, как и для Руне, Игры в Париже станут первыми в карьере.

Ранее стало известно, что на Олимпиаде примет участие экс первая ракетка мира Каролина Возняцки. Она получила уайлд-кард как победительница турнира «Большого шлема». Для 33-летней спортсменки Игры в Париже станут четвёртыми в карьере. Её лучший результат на Олимпиаде – четвертьфинал в 2012 году в Лондоне (Великобритания).

В 2023 году Руне и Возняцки говорили, что хотели бы сыграть вместе за сборную Дании в смешанном парном разряде. В датской федерации сообщили, что окончательное решение об участии в миксте будет принято позднее.

Олимпийский теннисный турнир в Париже состоится с 27 июля по 4 августа.