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Источник: Карен Хачанов ещё может поехать на Олимпийские игры

Источник: Карен Хачанов ещё может поехать на Олимпийские игры
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов может выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Хачанов ещё может поехать на Игры, у него есть несколько дней, чтобы определиться. Его беспокоит пах, он думает и консультируется с врачами. Разбилась пара Рублёв/Хачанов, поэтому на Олимпиаде в паре будут играть Даниил Медведев/Роман Сафиуллин или Медведев/Хачанов», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, «Матч ТВ».

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участия в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

Согласно рейтингу, на Олимпиаде должны были выступить Медведев, Рублёв, Хачанов, Сафиуллин, Касаткина, Самсонова, Александрова и Мирра Андреева.

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