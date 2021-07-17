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Юлия Ефимова не выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде

Юлия Ефимова не выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде
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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова не выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио, сообщил вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

«Варианта, при котором Ефимова выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде, не существует. Потому что в отборе выступали ведь живые люди. Если бы у них были слабые результаты, это одно. А там результаты были достаточно высокие. Здесь мы не в силах принять какое-то иное решение. К тому же, это только расшатывало бы команду.

И существуют определенные правила, они уже давно были установлены. Есть регламент, и люди показали высокий результат — так просто такие замены не делаются. Эта тема не поднимается в федерации, это даже не обсуждалось. Да и заявки уже сданы», — приводит слова Авиденко Газета.Ru

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